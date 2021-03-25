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Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для всех авиапассажиров

Новина українською → Берлин, Четверг 25 марта 2021 21:38
Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для всех авиапассажиров Фото: Германия вводит обязательный COVID-тест (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Министерстве здравоохранения Германии заявили, что путешественники, которые планируют визит в страну самолетом, должны пройти тестирование на коронавирус перед поездкой. Это решение вступает в силу с воскресенья, 28 марта.

Об этом сообщает DPA.

Как сообщается, объявление было сделано для того, чтобы у авиакомпаний и пассажиров было время подготовиться к новым требованиям, говорится в сообщении министерства.

В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в самолет.

Отмечается, что путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.

Напомним, ранее Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

До этого в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Также третья волна наблюдается и в других странах Европейского союза.

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