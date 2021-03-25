Германия вводит обязательный тест на COVID-19 для всех авиапассажиров

В Министерстве здравоохранения Германии заявили, что путешественники, которые планируют визит в страну самолетом, должны пройти тестирование на коронавирус перед поездкой. Это решение вступает в силу с воскресенья, 28 марта.

Как сообщается, объявление было сделано для того, чтобы у авиакомпаний и пассажиров было время подготовиться к новым требованиям, говорится в сообщении министерства.

В настоящее время только путешественники, прибывающие из стран с особенно высоким уровнем инфицирования, должны проходить тестирование перед посадкой в самолет.

Отмечается, что путешественникам придется самим нести расходы по тестированию.