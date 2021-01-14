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Германия усилила правила въезда из стран группы риска, в том числе и из Украины

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии усилило правило въезда в страну для граждан из стран группы риска. В список стран группы риска входит и Украина.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Теперь гражданам из таких регионов необходимо предоставить негативный результат теста на COVID еще до прилета в Германию. Результаты теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. Тест должен быть сделать максимум за двое суток до въезда в Германию.

Спустя двое суток после прибытия граждане также должны будут пройти тест на коронавирус уже в Германии. Кроме этого в силе остается правило 10-дневного карантина.

Новые правила также применяются для стран, где были выявлены мутации коронавируса - Великобритания, Ирландия и Южная Африка. Они вступают в силу с 14 января.

Ранее РБК-Украина писало, что в Германии могут продлить локдаун до апреля. Такое мнение выразила немецкий канцлер Ангела Меркель. Она опасается новых мутаций коронавируса.

Также сообщалось, что днями в Германии подтвердили первые случаи мутировавшего COVID из Южной Африки.

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