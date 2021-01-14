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Німеччина посилила правила в'їзду з країн групи ризику, в тому числі і з України

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Німеччини посилило правило в'їзду в країну для громадян з країн групи ризику. У список країн групи ризику входить і Україна.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тепер громадянам з таких регіонів необхідно надати негативний результат тесту на COVID ще до прильоту в Німеччину. Результати тесту можна буде надавати авіакомпаніям. Тест повинен бути зробити максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину.

Через дві доби після прибуття громадяни також повинні будуть пройти тест на коронавірус вже в Німеччині. Крім цього в силі залишається правило 10-денного карантину.

Нові правила також застосовуються для країн, де були виявлені мутації коронавірусу - Великобританія, Ірландія і Південна Африка. Вони набирають чинності з 14 січня.

Раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині можуть продовжити локдаун до квітня. Таку думку висловила німецький канцлер Ангела Меркель. Вона побоюється нових мутацій коронавірусу.

Також повідомлялося, що днями в Німеччині підтвердили перші випадки мутованого COVID з Південної Африки.

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