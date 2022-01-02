Германия об угрозе вторжения РФ в Украину: нельзя спать спокойно

Депутат немецкой партии "Зеленые" Омид Нурипур заявил, что в Германии точно не знают, готовит ли президент РФ Владимир Путин вторжение в Украину. Однако там уверены, что в Украине "невозможно спать спокойно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ .

"Когда 120 тысяч российских солдат приведены в боевую готовность вдоль украинской границы, это не сулит ничего хорошего. Там невозможно спать спокойно", - заявил он.

Нурипур добавил, что правительство Германии готово "бросить все на дипломатический баланс".

"В то же время мы должны обсудить с государствами ЕС в Восточной и Центральной Европе и с Украиной, что необходимо сделать. Это может быть только совместный европейский ответ. Это прямо включает НАТО. Может возникнуть необходимость усилить меры по перестрахованию в Балтии", - добавил депутат.