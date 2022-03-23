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Германия три недели не дает ответ по поставкам оборонительных вооружений, - посол Украины

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Германия тормозит поставки оборонительных вооружений для Украины. Федеральное правительство три недели не дает ответ на запрос Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Германии Андрея Мельника изданию Bild.

"Очень огорчает, что федеральное правительство уже три недели не дает ответа на наш список остро необходимых оборонительных вооружений", - заявил Мельник.

По его словам, в начале марта Кабмин направил вербальную ноту в Федеральную канцелярию, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии. Украина запросила у Германии танки, вертолеты, беспилотники и другие средства вооружения.

Напомним, министр обороны ФНР Кристина Ламбрехт заявила, что Германия не сможет поставлять в Украину оружие через Бундесвер (Вооруженные силы ФНР).

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