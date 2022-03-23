Германия три недели не дает ответ по поставкам оборонительных вооружений, - посол Украины

Германия тормозит поставки оборонительных вооружений для Украины. Федеральное правительство три недели не дает ответ на запрос Кабинета министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий посла Украины в Германии Андрея Мельника изданию Bild .

"Очень огорчает, что федеральное правительство уже три недели не дает ответа на наш список остро необходимых оборонительных вооружений", - заявил Мельник.

По его словам, в начале марта Кабмин направил вербальную ноту в Федеральную канцелярию, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Германии. Украина запросила у Германии танки, вертолеты, беспилотники и другие средства вооружения.