Німеччина три тижні не дає відповідь щодо поставок оборонних озброєнь, - посол України

Німеччина гальмує постачання оборонних озброєнь для України. Федеральний уряд три тижні не дає відповідь на запит Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар посла України в Німеччині Андрія Мельника виданню Bild.
"Дуже засмучує, що федеральний уряд вже три тижні не дає відповіді на наш список гостро необхідних оборонних озброєнь", - заявив Мельник.
За його словами, на початку березня Кабмін направив вербальну ноту у Федеральну канцелярію, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони Німеччини. Україна запросила у Німеччини танки, вертольоти, безпілотники та інші засоби озброєння.
Нагадаємо, міністр оборони ФНР Крістіна Ламбрехт заявила, що Німеччина не зможе постачати в Україну зброю через Бундесвер (Збройні сили ФНР).
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