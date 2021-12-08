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Германия требует пожизненное заключение для россиянина, убившего чеченского военного

Автор: Наталья Скороход

Прокуратура Германии требует пожизненное заключение для россиянина Вадима "Соколова"-Красикова, обвиненного в убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине. Убийство произошло в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили 23 августа 2019 года убийца, ехавший на велосипеде, подошел к своей жертве сзади и дважды выстрелил из глушителя.

Убийца был задержан в тот же день. Им оказался гражданин с паспортом России по имени Вадим Соколов. Впоследствии выяснилось, что "Соколов", не настоящее имя, он действовал под прикрытием. Настоящее имя задержанного - Вадим Красиков, связанный со структурами ФСБ.

Соколов-Красиков на предыдущих заседаниях через адвоката заявил, что не знает никого по фамилии Красиков считать и потребовал называть его Вадимом Соколовым, "гражданином России, неженатым, инженером-конструктором". Россия отрицает причастность к убийству.

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