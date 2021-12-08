Німеччина вимагає довічне ув'язнення для росіянина, який вбив чеченського військового

Громадянин Грузії, етнічний чеченець Зелімхан Хангошвілі 23 серпня 2019 року вбивця, що їхав на велосипеді, підійшов до своєї жертви ззаду і двічі вистрілив з глушника.

Вбивця був затриманий в той же день. Ним виявився громадянин з паспортом Росії на ім'я Вадим Соколов. Згодом з'ясувалося, що" Соколов", не справжнє ім'я, він діяв під прикриттям. Справжнє ім'я затриманого - Вадим Красиков, пов'язаний зі структурами ФСБ.

Соколов-Красиков на попередніх засіданнях через адвоката заявив, що не знає нікого на прізвище Красиков і зажадав називати його Вадимом Соколовим, "громадянином Росії, неодруженим, інженером-конструктором". Росія заперечує причетність до вбивства.