Страны Балтии призвали освободить журналиста Асеева

Фото: Станислав Асеев (facebook.com/egor.firsov)

Арест Асеева назвали нападением на свободу СМИ и права журналистов

Литва и Латвия осудили заключение украинского журналиста Станислава Асеева так называемым "судом" незаконного формирования "Донецкая народная республика" и призвали немедленно его освободить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министров иностранных дел этих стран.

Так, глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс в Twitter заявил, что заключение Асеева в так называемой "ДНР" является абсолютно неприемлемым и возмутительным нападением на свободу выражения мнения и права журналистов. Он подчеркнул, что Литва требует немедленно освободить украинского журналиста.

Также немедленно освободить Асеева на своей странице в Twitter призвал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Глава латвийского МИД назвал заключение украинского журналиста шокирующим и вопиющим нападением на свободные и независимые СМИ.

Напомним, ранее немедленно освободить украинского журналиста Асеева, незаконно арестованного в так называемой "ДНР", призвали в Европейском союзе. В заявлении представительства ЕС в Украине отмечается, что Асеев, а также все незаконно задержанные украинские граждане должны быть немедленно освобождены.

Как известно, 22 октября российско-оккупационные силы осудили Асеева до 15 лет тюремного заключения. Боевики обвинили журналиста в "шпионаже" и "призывах к экстремистской деятельности". Кроме того, оккупанты утверждают, что Асеев передавал данные украинским спецслужбам и вербовал людей для сбора и передачи военных сведений.