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В Германии не исключают, что круговые поставки танков Украине провалились

Новина українською →
Берлин, Суббота 23 июля 2022 14:27
В Германии не исключают, что круговые поставки танков Украине провалились Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия не исключает, что договоренности о круговых поставках танков Украине не сработали. Однако Берлин ищет альтернативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок в интервью Bild.

"Если этот путь был неправильным, то мы должны обдумать ситуацию и посмотреть, как мы можем активно содействовать другим образом", - заявила она.

По ее словам, обмен техникой инициировали, поскольку в тот момент это показалось лучшим и быстрым вариантом помощи. После того, как снабжение задержалось, правительство Германии начало разбираться в ситуации.

В то же время она отреагировала на слова президента Польши Анджея Дуды, который обвинил Берлин в задержках.

"В подобной ситуации никто не будет обманывать своих европейских соседей. С самого начала было ясно, что мы не сможем заменить все танки за одну ночь", - сказала Бербок.

Глава МИД добавила, что Германия сейчас не может передать бронетранспортеры, которых нет у Бундесвера, однако может доставить немедленно другие виды техники.

Круговые поставки танков Украине

Напомним, что в конце апреля Германия согласовала передачу Украине тяжелых и сложных систем вооружений в рамках круговых поставок. На тот момент передать советскую технику согласились Чехия, Греция и Польша. Берлин в свою очередь должен был компенсировать переданное вооружение современными моделями.

В мае польский президент Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении обещаний. Варшава требовала предоставить ей вместо танков Т-72 самые современные немецкие танки Leopard 2 A7.

Правительство Германии отметило, что Бундесвер имеет такие танки лишь в ограниченном количестве, а остальные на подходе.

Ранее мы сообщали, что Германия готовится передать Украине систему ПВО "IRIS-T". Пока она еще находится на стадии производства.

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