ru ua
Сб, 18 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия спрогнозировала резкое падение ВВП России

Новина українською →
Суббота 18 июня 2022 18:30
Германия спрогнозировала резкое падение ВВП России Фото: Германия спрогнозировала резкое падение ВВП России (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

В Германии считают, что на фоне санкций российский ВВП в этом году снизится на 10 процентов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild, об этом свидетельствуют данные отчета Минэкономики ФРГ.

В докладе отмечается, что в России помимо снижения ВВП на 10 процентов также ожидается повышение инфляции на 17 процентов.

Минэкономики Германии составило соответствующие данные на исследованиях институтов Consensus Economics и Oxford Economics.

Стоит заметить, что в то же время в России прогнозируют снижение своего ВВП на 7,8 процентов в этому году.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Россия из-за санкций столкнется с самым сильным экономическим спадом за последние три десятилетия.

Срочные и важные сообщения о ситуации в мире читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Санкции против России Война России против Украины
NEWS
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
Названа оптимальная цена на бензин и дизель в Киеве
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона