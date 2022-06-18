Германия спрогнозировала резкое падение ВВП России

В Германии считают, что на фоне санкций российский ВВП в этом году снизится на 10 процентов.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild , об этом свидетельствуют данные отчета Минэкономики ФРГ.

В докладе отмечается, что в России помимо снижения ВВП на 10 процентов также ожидается повышение инфляции на 17 процентов.

Минэкономики Германии составило соответствующие данные на исследованиях институтов Consensus Economics и Oxford Economics.

Стоит заметить, что в то же время в России прогнозируют снижение своего ВВП на 7,8 процентов в этому году.