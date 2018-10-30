Германия создаст инвестфонд для работы с Африкой

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Фонд должен помогать кредитами как европейским, так и африканским фирмам

Правительство Германии создаст инвестиционный фонд для поддержки малых и средних предприятий, которые ведут бизнес в Африке. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Берлине, посвященной инвестиционному климату в Африке, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По ее словам, новый фонд должен помогать кредитами как европейским, так и африканским фирмам, например, при выходе на рынок.

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники уточняет, что управлять фондом будет Германское общество инвестиций и развития.

"Наши меры всегда зависят от реформ и приемлемости уровня задолженности той или иной страны", - заявила Меркель.

Она также добавила, что брать на себя риски в полном объеме власти Германии не намерены. Правительство ФРГ планирует форсировать развитие прежде всего тех стран, которые проводят реформы.

Напомним, в октябре сообщалось, что с начала 2018 года в Германию прибыли более 100 тысяч беженцев. В ноябре и декабре приток мигрантов в Германию традиционно снижается, поэтому глава МВД исходит из того, что общее их число за этот год не превысит 200 тысяч.