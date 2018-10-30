Німеччина створить інвестфонд для роботи з Африкою

Фото: Ангела Меркель (flickr.com/worldeconomicforum)

Фонд повинен допомагати кредитами як європейським, так і африканським фірмам

Уряд Німеччини створить інвестиційний фонд для підтримки малих і середніх підприємств, які ведуть бізнес в Африці. Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель на конференції в Берліні, присвяченій інвестиційному клімату в Африці, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За її словами, новий фонд повинен допомагати кредитами як європейським, так і африканським фірмам, наприклад, при виході на ринок.

Агентство Reuters з посиланням на урядові джерела уточнює, що керувати фондом буде Німецьке товариство інвестицій та розвитку.

"Наші заходи завжди залежать від реформ та прийнятності рівня заборгованості тієї чи іншої країни", - заявила Меркель.

Вона також додала, що брати на себе ризики в повному обсязі влада Німеччини не має наміру. Уряд ФРН планує форсувати розвиток насамперед тих країн, які проводять реформи.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що з початку 2018 року до Німеччини прибули понад 100 тисяч біженців. В листопаді і грудні приплив мігрантів до Німеччини традиційно знижується, тому глава МВС виходить з того, що загальна їх кількість за цей рік не перевищить 200 тисяч.