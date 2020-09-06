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Германия согласилась на обмен с Россией информацией о Навальном

Берлин, Воскресенье 06 сентября 2020 21:05
Германия согласилась на обмен с Россией информацией о Навальном
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власти Германии уже давно удовлетворили запрос о правовой помощи со стороны России в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Однако сейчас продолжаются обследования Навального в клинике "Шарите".

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD.

По его словам, нет никаких причин не удовлетворять запрос российской стороны. Об этом немецкое правительство уже проинформировало российского посла.

"Сейчас идет обследование в берлинской клинике "Шарите". Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", - подчеркнул Маас.

Отметим, сегодня пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в якобы затягивании процесса рассмотрения ходатайства о предоставлении правовой помощи в деле Навального.

Напомним, ранее Маас заявил о существовании "многих признаков" причастности России к отравлению Навального.

Кроме того, министр обороны Германии не исключает введения санкций против российского "Северного потока-2" из-за отравления оппозиционера Навального.

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