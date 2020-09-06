ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Німеччина погодилася на обмін з Росією інформацією щодо Навального

Берлін, Неділя 06 вересня 2020 21:05
Німеччина погодилася на обмін з Росією інформацією щодо Навального
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Влада Німеччини вже давно задовольнила запит про правову допомогу з боку Росії у справі щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Однак зараз тривають обстеження Навального у клініці "Шаріте".

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, немає жодних причин не задовольняти запит російської сторони. Про це німецький уряд вже проінформував російського посла.

"Зараз йде обстеження в берлінській клініці "Шаріте". Але ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту", - наголосив Маас.

Зазначимо, сьогодні речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Німеччину у нібито затягуванні процесу розгляду клопотання про надання правової допомоги у справі Навального.

Нагадаємо, раніше Маас заявив про існування "багатьох ознак" причетності Росії до отруєння Навального.

Крім того, міністр оборони Німеччини не виключає введення санкцій проти російського "Північного потоку-2" через отруєння опозиціонера Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Російська ФедераціяГерманияНавальный
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся