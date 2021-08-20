UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский уверен, что у Германии не получится усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и Российской Федерацией. Поскольку "расстояние между этими стульями увеличивается".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью НВ и зарубежным СМИ.

По его словам, у канцлера Германии Ангелы Меркель непростая позиция, потому что она хотела помочь Украине и сохранить хорошие отношения с Россией.

"Я думаю, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и Российской Федерацией. Я считаю, что - если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, - так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Меркель в отношениях с Россией продвигает очень деликатный путь балансирования.

На этой неделе немецкий канцлер приедет на встречу с президентом Украины. Ожидается, что стороны будут обсуждать урегулирование на Донбассе и газовый вопрос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАнгела Меркель