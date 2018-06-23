Німеччина - Швеція: онлайн трансляція

Трансляція матчу Німеччина - Швеція розпочнеться о 21:00 на телеканалі Інтер

Німеччина - Швеція. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна в 21:00 за київським часом, а дивитися матч можна на "Інтері". Збірні Німеччини та Швеції зустрінуться у другому турі групи F чемпіонату світу з футболу 2018. На думку букмекерів, перевага очікувано на стороні німецької команди.

23 червня 21:00

Сочі, стадіон Фішт

Діючі чемпіони світу спробують набрати перші очки на ЧС-2018. Німеччина, яка займає перше місце в поточному рейтингу ФІФА, знаходиться в складному становищі після програшу команді Мексики в першому турі. Збірна Швеції відчуває себе впевненіше завдяки стартовій перемозі над південнокорейцями.

Після першого матчу на збірну Німеччини і рішення Йоахіма Льова за складом обрушилася хвиля критики. Зараз всі чекають від наставника "бундестім" вольових рішень.

Скандинавам вкрай важливо набрати очки в суботу. На стороні Янне Андресона є довга серія без поразок. Останній раз шведи на груповому етапі програвали ще на чемпіонаті світу 1990 року.

Збірні Німеччини та Швеції досить добре знають один одного. Цікаво, що серед усіх команд, які зібралися на ЧС-2018, саме ці комнади зустрічалися між собою частіше всіх - 21 раз. Баланс особистих зустрічей поки на користь "бундестім" - 9 перемог проти 8 поразок при 4 нічиїх.

Останній раз суперники зустрічалися в 2013 році в рамках відбору на чемпіонат світу-2014. Тоді перемога дісталася німцям з рахунком - 5:3.