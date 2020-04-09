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Німеччина літаками доставлятиме сезонних працівників зі Східної Європи

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 17:41
Німеччина літаками доставлятиме сезонних працівників зі Східної Європи
Ілюстративне фото ( germanwings.com)

Сьогодні в Дюссельдорфі приземлилися перші літаки з працівниками

Німеччина доставлятиме літаками сезонних працівників зі Східної Європи у зв'язку з дефіцитом робочої сили через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bild.

За даними видання, для збору врожаю спаржі, полуниці та овочів в цьому році Німеччині не вистачає близько 40 тисяч сезонних працівників з-за кордону. Через заборону в'їзду в країну суходолом та морем, працівників будуть доправляти в країну літаками.

Так, авіакомпанія Eurowings буде привозити сезонних працівників з країн Східної Європи, зокрема, Румунії, Болгарії та Польщі. Сьогодні в Дюссельдорфі приземлилися перші рейси з румунських міст Сібіу та Яси.

Оскільки в умовах карантинних обмежень робітники потребують спеціальний дозвіл, федеральний міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер та міністр сільського господарства Юлія Клекнер домовилися впустити 80 тисяч іноземних сезонних робітників до Німеччини за умови дотримання строгих вимог.

Зазначається, що до 27 травня в Німеччині заплановано 25 спеціальних рейсів для доправлення сезонних працівників. Німецькі фермери вже зареєстрували на рейси 20 тисяч закордонних збирачів врожаю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія планує організувати чартерні рейси для українських трудових мігрантів. Однак у посольстві Фінляндії заявили, що інформація про чартери для українців непідтверджена.

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