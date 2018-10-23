Німеччина вирішила купувати газ у США, - WSJ

Фото: Ангела Меркель і Дональд Трамп (facebook.com/trendsilk)

На півночі Німеччини збудують термінал скрапленого природного газу

Німеччина готова підтримати появу в країні газу зі Сполучених Штатів. Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з депутатами, передає РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними WSJ, питання урядової підтримки зусиллям, спрямованим на появу американського газу обговорювалося на закритому сніданку Меркель з депутатами.

Зокрема, канцлер повідомила про рішення німецького уряду взяти на себе частину фінансування будівництва терміналу для скрапленого природного газу (СПГ) зі США. Він розташується на півночі Німеччини, вартість будівництва - 500 млн євро (576 млн доларів).

Джерела WSJ зазначають, що Меркель назвала такий крок "стратегічним" та сказала, що будівництво терміналу для СПГ може окупитися в довгостроковій перспективі.

"Це стало головною поступкою Меркель президенту США Дональду Трампу, який намагається послабити позиції Росії на найбільшому в Європі енергетичному ринку", - пише WSJ.

Окремі чиновники з обох країн припускають, що завдяки такому рішенню Берлін намагається вирішити торговельну суперечку з Вашингтоном. Ще одніє мотивацією вважається сподівання Німеччини уникнути санкцій США через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, нещодавно місія в Європейському союзі США зазначила, що "Північний потік-2" (Nord Stream 2) підриває стабільність в Європі. Із аналогічними заявами неодноразово виступав президент США Дональд Трамп.

Ззаначимо, під час зустрічі із Ангелою Меркель Путін пообіцяв Меркель профінансувати "Північний потік-2" у разі санкцій США.