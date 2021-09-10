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Германия рекомендовала беременным вакцинироваться от COVID

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Германия, Пятница 10 сентября 2021 14:14
Германия рекомендовала беременным вакцинироваться от COVID Фото: Германия рекомендовала беременным вакцинироваться от COVID (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Немецкий орган по надзору за вакцинами рекомендовал женщинам, которые беременны или кормят грудью, делать прививку от COVID-19. В частности, вакцинацию одобрили мРНК-вакцинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует женщинам делать две прививки, начиная со второго триместра беременности, согласно руководству, размещенному на сайте Института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

"Кроме того, STIKO настоятельно рекомендует вакцинацию от COVID-19 для тех лиц детородного возраста, которые еще не привиты или привиты не полностью, чтобы обеспечить очень хорошую защиту от этого заболевания до беременности", - говорится в руководстве.

В этом году многие страны рекомендовали беременным делать прививки от COVID-19, признав их безопасными.

В июле Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что полученные на данный момент данные не вызывают опасений, а в августе Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали делать прививки беременным женщинам.

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