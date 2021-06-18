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Германия разрешила въезд без карантина из ряда стран

Автор: Андрей Василюк

Германия разрешила въезд из ряда стран без прохождения 10-дневного карантина по прибытию. Украины в нем пока нет.

Об этом заявил 18 июня Институт Роберта Коха (RKI) по изучению инфекционных болезней, передает Reuters.

Отмечается, что Германия изъяла из списка регионов с высоким уровнем заражения коронавирусом популярные направления летнего отдыха во Франции, Греции, Швейцарии и части Испании.

Это означает, что людям, которые въезжают в Германию из этих регионов больше не потребуется карантин в течение десяти дней.

Бельгия, южная часть Дании, Эстония, Иордания, Литва, три провинции Нидерландов, Норвегия, палестинские территории, несколько регионов Словении и Сент-Люсия также были исключены из списка риска.

Напомним, Европейский союз на фоне улучшения ситуации с пандемией COVID-19 разрешил открыть внешние границы для граждан США и еще четырех стран. Их внесли в соответствующий "зеленый список".

Согласно новому пересмотру, который проводится каждые две недели, с 18 июня страны-участницы Евросоюза могут постепенно отменить ограничения на поездки для жителей США, Албании, Ливана, Сербии и Северной Македонии.

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