Германия разработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2", - Spiegel

Правительство Германии разработало варианты компенсации Украине, если страна потеряет роль транзитера газа. В частности, из-за открытия российского газопровода "Северны поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
По данным издания, если договоренности Германии и Соединенных Штатов относительно "Северного потока-2" будут достигнуты, то Берлин может предоставить помощь Украине в энергетической сфере.
"Еще говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины", - говорится в сообщении.
Берлин также может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Зеленский проведет принципиальный разговор с Меркель, в ходе которого поднимет вопрос российского газопровода "Северный поток-2".
Также сообщалось, что Меркель намерена лично поехать в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2".