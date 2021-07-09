Німеччина розробила варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2", - Spiegel

Уряд Німеччини розробив варіанти компенсації Україні, якщо країна втратить роль транзитера газу. Зокрема, через відкриття російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

За даними видання, якщо домовленості Німеччини і Сполучених Штатів щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті, то Берлін може надати допомогу Україні в енергетичній сфері.

"Ще говорять про можливу обіцянку з німецького боку вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - йдеться в повідомленні.

Берлін також може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.