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Німеччина розробила варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2", - Spiegel

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П'ятниця 09 липня 2021 18:31
Німеччина розробила варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2", - Spiegel Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини розробив варіанти компенсації Україні, якщо країна втратить роль транзитера газу. Зокрема, через відкриття російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

За даними видання, якщо домовленості Німеччини і Сполучених Штатів щодо "Північного потоку-2" будуть досягнуті, то Берлін може надати допомогу Україні в енергетичній сфері.

"Ще говорять про можливу обіцянку з німецького боку вкласти мільярди в ремонт абсолютно зношеної газотранспортної мережі України", - йдеться в повідомленні.

Берлін також може запропонувати Києву співпрацю у сфері виробництва водню.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Зеленський проведе принципову розмову з Меркель, в ході якого підніме питання російського газопроводу"Північний потік-2".

Також повідомлялося, що Меркель має намір особисто поїхати в США для вирішення спорів через "Північний потік-2".

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Північний потік-2 Германия Україна
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