Германия расширяет гуманитарную помощь Украине в рамках проекта "Спасаем жизнь"

Меморандум заключили с целью предотвращения гуманитарной катастрофы в Украине и помощи украинцам, пострадавшим в результате агрессии РФ.

Гуманитарная помощь от Германии поступала в Украину и раньше, но имела ситуативный характер. С заключением меморандума интенсивность помощи возрастет и станет более системной.

В рамках соглашения планируется поступление 200 тонн помощи ежемесячно. Это позволит расширить как географию, так и количество получателей. Примерно 30 000 детей, женщин и пожилых людей смогут жить более качественно и получать самое необходимое.

"Мы поддерживаем Украину продовольственными товарами почти три месяца. Для нас важно, чтобы нуждающиеся люди своевременно получали пищу и воду. Именно поэтому мы подписали этот меморандум с проектом "спасаем жизнь", ведь он показал свой профессионализм и налаженную логистику от донора до получателя помощи. В Германии у нас более 50 компаний, которые предоставляют пищевые продукты для Украины. Мы очень надеемся, что война закончится, но пока будем делать все от себя зависящее, чтобы помочь людям", - председатель правления координационного центра в BMEL Андре Пиллинг.

Груз будет формироваться в Польше в хабах Agritrade Ukraine и будет доставляться в Украину силами гуманитарного проекта "Спасаем жизни". Помощь будет поступать в регионы, пострадавшие от агрессии захватчиков, в частности в Донецкую область. Жители городов и вынужденные переселенцы получат пищевые продукты и предметы первой необходимости. Символично, что меморандум был подписан в польском хабе.

"С начала войны помощь от гуманитарного проекта "спасаем жизнь" уже получили примерно 55 000 украинцев. К сожалению, российская агрессия не утихает, поэтому в помощи нуждаются еще больше людей, чем три месяца назад. Совместными усилиями с такими партнерами, как Agritrade Ukraine, мы сможем поддержать самые незащищенные версты населения. Спасибо Agritrade Ukraine и Федеральному министерству продовольствия и сельского хозяйства Германии за такую своевременную и важную помощь", - добавил руководитель "Спасаем жизни" Александр Вишняков.

Помощь от Германии будет поступать в Украину регулярно и сделает гуманитарное движение проекта "спасаем жизнь" мощнее. Сейчас суммарный охват помощи проекта составит до 100 000 в месяц.

Гуманитарный проект "Спасаем жизни" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова в начале военной агрессии РФ против Украины. Проект предусматривает масштабную непрерывную помощь продуктами и вещами первой необходимости. Для этого организовано два хабы в Польше, где собирают, сортируют и готовят к отправке оптовые грузы.

В координации с правительством Украины их доставляют в города и регионы, где эта поддержка самая необходимая. Также денежная помощь поступает в благотворительный фонд Do it together: https://bit.ly/DoItTogetherFund.

Кроме продовольственных товаров, в рамках проекта помощь стала поступать также до медицинских учреждений. Больницы Запорожья и Каменского получили медикаменты и расходные материалы.