Німеччина розширює гуманітарну допомогу Україні в межах проекту "Рятуємо життя"

Меморандум уклали з метою запобігання гуманітарної катастрофи в Україні та допомоги українцям, що постраждали внаслідок агресії РФ.

Гуманітарна допомога від Німеччини надходила до України й раніше, але мала ситуативний характер. З укладенням меморандуму інтенсивність допомоги зросте та стане більш системною.

В межах угоди планується надходження 200 тонн допомоги щомісячно. Це дозволить розширити як географію, так і кількість отримувачів. Приблизно 30 000 дітей, жінок і літніх людей матимуть змогу жити більш якісно й отримувати найнеобхідніше.

"Ми підтримуємо Україну продовольчими товарами майже три місяці. Для нас важливо, щоб нужденні люди своєчасно отримували їжу та воду. Саме тому ми підписали цей меморандум з проектом "Рятуємо життя", адже він показав свій професіоналізм та налагоджену логістику від донора до отримувача допомоги. У Німеччині в нас понад 50 компаній, які надають харчові продукти для України. Ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться, але поки будемо робити все від себе залежне, щоб допомогти людям", - голова правління координаційного центру у BMEL Андре ПІЛЛІНГ.

Вантаж буде формуватися у Польщі в хабах Agritrade Ukraine та доставлятиметься в Україну силами гуманітарного проекту "Рятуємо життя". Допомога надходитиме в регіони, що постраждали від агресії загарбників, зокрема в Донецьку область. Мешканці міст і вимушені переселенці отримають харчові продукти та предмети першої потреби. Символічно, що меморандум був підписаний у польському хабі.

"З початку війни допомогу від гуманітарного проєкту «Рятуємо життя» вже отримали приблизно 55 000 українців. На жаль, російська агресія не вщухає, тому допомоги потребують ще більше людей, ніж три місяці тому. Спільними зусиллями з такими партнерами, як Agritrade Ukraine, ми зможемо підтримати найбільш незахищені версти населення. Дякую Agritrade Ukraine і Федеральному міністерству продовольства та сільського господарства Німеччини за таку своєчасну й важливу допомогу", - додав керівник "Рятуємо життя" Олександр Вишняков.

Допомога від Німеччини надходитиме в Україну регулярно та зробить гуманітарний рух проекту "Рятуємо життя" потужнішим. Наразі сумарне охоплення допомоги проекту становитиме до 100 000 на місяць.

Гуманітарний проект "Рятуємо життя" був створений групою "Метінвест" та ДТЕК у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку воєнної агресії РФ проти України. Проект передбачає масштабну безперервну допомогу Україні продуктами й речами першої потреби. Для цього організовано два хаби в Польщі, де збирають, сортують і готують до відправлення гуртові вантажі.

В координації з урядом України їх доставляють у міста й регіони, де ця підтримка найнеобхідніша. Також грошова допомога надходить до благодійного фонду Do it together: https://bit.ly/DoItTogetherFund.

Окрім продовольчих товарів, у межах проєкту допомога стала надходити також до медичних закладів. Лікарні Запоріжжя та Кам’янського отримали медикаменти й витратні матеріали.