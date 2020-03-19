Германия расширила пограничный контроль со странами ЕС

Из-за быстрого распространения коронавируса власти Германии ввели пограничный контроль с новыми странами Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Германии (МВД ФРГ).

Как сообщается, Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией, Италией, Испанией, Данией и Люксембургом. Также по прибытию из этих стран людей на самолетах будут осматривать.

Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы пограничной службе, в другом случае, путешествующих в Германию на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли.

Напомним, посольство Украины в ФРГ и генеральные консульства зарегистрировали уже 2,5 тыс. граждан, которые хотят вернуться в Украину из Германии после закрытия границ из-за коронавируса. Как рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, количество желающих вернуться резко возросло.

Также Украина планирует провести эвакуацию более 35 тысяч украинских граждан, которые находятся за рубежом.