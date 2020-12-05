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Германия раскрыла, кто будет укладывать трубы "Северного потока-2" в ее водах

Автор: Даша Харченко

Власти Германии раскрыли, кто будет укладывать трубы на немецком участке подводного газопровода "Северный поток-2". Это будет баржа "Фортуна".

Об этом сообщает РБК.

Специализированная баржа "Фортуна" ходит под российским флагом. Уточняется, что в Балтийском море судно "Фортуна" будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря.

В настоящее время "Фортуна" стоит в немецком порту Висмар.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия рассчитывает на диалог с администрацией избранного президента США Джо Байдена по "Северному потоку - 2". Отношения между странами в целом должны улучшиться.

Также сообщалось, что принадлежащая "Газпрому" компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока - 2", возобновит укладку труб в водах Германии 5 декабря. Для этого используют российское судно "Академик Черский".

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