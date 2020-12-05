Німеччина розкрила, хто буде укладати труби "Північного потоку-2" в її водах

Влада Німеччини розкрила, хто буде укладати труби німецькою ділянці підвідного газопроводу "Північний потік-2". Це буде баржа "Фортуна".

Про це повідомляє РБК.



Спеціалізована баржа "Фортуна" ходить під російським прапором. Уточнюється, що в Балтійському морі судно "Фортуна" буде вести підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня.

В цей час "Фортуна" стоїть в німецькому порту Вісмар.



Раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина розраховує на діалог з адміністрацією обраного президента США Джо Байдена по "Північному потоку - 2". Відносини між країнами в цілому повинні покращитися.

Також повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, що належить "Газпрому", оператор "Північного потоку - 2", відновить укладання труб у водах Німеччини 5 грудня. Для цього використовують російське судно "Академік Черський".