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Германия провела масштабную спецоперацию против нелегального трудоустройства украинцев

Германия, Четверг 26 ноября 2020 00:47
Германия провела масштабную спецоперацию против нелегального трудоустройства украинцев
Фото: немецкая полиция (flickr)
Автор: РБК-Украина

Немецкая полиция вместе с таможенниками провела масштабную спецоперацию против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. К операции привлекли около тысячи правоохранителей, обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

Об этом сообщает DW.

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанного с ними 71 человека на территории Германии. Их подозревают в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении зарплаты.

По оценкам Главного таможенного управления Дрездена, из-за действий подозреваемых недоначисление в фонды социального страхования составили около 14 млн евро.

Расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали по заказу компаний, к которым имели отношение подозреваемые.

В общем полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, в основном женщин из Украины.

К слову, год назад полиция разоблачила в Германии группу злоумышленников, которая незаконно трудоустраивала украинцев, приезжавших в ФРГ якобы с туристической целью.

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