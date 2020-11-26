Німеччина провела масштабну спецоперацію проти нелегального працевлаштування українців

Фото: німецька поліція (flickr)

Німецька поліція разом з митниками провела масштабну спецоперацію проти нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах. До операції залучили близько тисячі правоохоронців, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях.

Про це повідомляє DW.

Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов'язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Їх підозрюють у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні зарплати.

За оцінками Головного митного управління Дрездена, через дії підозрюваних недонарахування у фонди соціального страхування становили близько 14 мільйонів євро.

Розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів викликали громадяни України, які під час свого перебування у Німеччині нібито з туристичною метою насправді, не маючи на те дозволу, працювали на замовлення компаній, до яких мали стосунок підозрювані.

Загалом поліція розслідує близько 1400 випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині, здебільшого жінок з України.

До слова, рік тому поліція викрила у Німеччині групу зловмисників, яка незаконно працевлаштовувала українців, які приїздили до ФРН начебто з туристичною метою.