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Германия просит Украину предоставить объяснения на счет инсценировки убийства Бабченко

НовостиПолитика    01.06.2018 - 18:28
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com re-publica)
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com re-publica)

В Германии ожидают, что объяснения будут подкреплены доказательствами

Правительство Германии просит украинские власти предоставить объяснения на счет инсценировки Службой безопасности Украины (СБУ) убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает издание Deutsche Welle.

"Поскольку обвинения очень серьезны, можно, конечно, ожидать, что они будут подкреплены доказательствами", - подчеркнул Зайберт.

По его словам, в деле фигурирует обвинение в заговоре с целью убийства журналиста. Представитель немецкого правительства подчеркнул, что в случае, если эти подозрения подтвердятся, можно будет говорить о серьезном покушении на свободу прессы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что надеется получить подробности инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко в ходе визита в Украину. "Это (ситуация с Бабченко, - ред.) вызывает много вопросов. Честно говоря, информации, которой я владею, недостаточно, чтобы прийти к какому-либо выводу", - отмечал Маас.

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Теги публикации: Германия, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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