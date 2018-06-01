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Німеччина просить Україну надати пояснення щодо інсценування вбивства Бабченка

НовиниПолітика    01.06.2018 - 18:28
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com re-publica)
Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com re-publica)

У Німеччині очікують, що пояснення будуть підкріплені доказами

Уряд Німеччини просить українську владу надати пояснення щодо інсценування Службою безпеки України (СБУ) вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, передає видання Deutsche Welle.

"Оскільки звинувачення дуже серйозні, можна, природно, очікувати, що вони будуть підкріплені доказами", - підкреслив Зайберт.

За його словами, у справі фігурує звинувачення у змові з метою вбивства журналіста. Представник німецького уряду підкреслив, що у випадку, якщо ці підозри підтвердяться, можна буде говорити про серйозний замах на свободу преси.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що сподівається отримати подробиці інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко в ході візиту в Україну. "Це (ситуація з Бабченком, - ред.) викликає багато запитань. Чесно кажучи, інформації, якою я володію, недостатньо, щоб прийти до якого-небудь висновку", - зазначав Маас.

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Теги публікації: Германия, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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