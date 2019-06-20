Германия прокомментировала выводы относительно катастрофы МН17

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало выводы Международной следственной группы (JIT) по катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу немецкого ведомства в Twitter.

В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что выводы JIT и объявление четверых подозреваемых в причастности к катастрофе МН17 на Донбассе является важным шагом для раскрытия правды.

"Вчера совместная следственная группа объявила о начале уголовного преследования и представила новые результаты расследования. Это является важным шагом с целью раскрытия полной правды относительно этого чудовищного акта", - говорится в заявлении МИД Германии.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у Москвы есть своя версия катастрофы малайзийского Boeing MH17. Путин добавил, что западные эксперты не прислушиваются к версии России.

Как сообщало РБК-Украина, 19 июня Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе самолета рейса МН17 в 2014 году. В частности, подозреваются глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" Леонид Харченко.