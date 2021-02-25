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Германия продлит военную миссию в Афганистане еще на год

Новина українською → Берлин, Четверг 25 февраля 2021 09:10
Германия продлит военную миссию в Афганистане еще на год Фото: немецкие солдаты (flickr.com/world_armies)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии согласовало продление военного мандата в Афганистане до 2022 года. Далее это решение должны утвердить в нижней палате парламента Бундестага.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Текущий мандат Германии в Афганистане истекает в марте. В случае, если Бундестаг одобрит решение правительства, немецкие военные останутся в Афганистане еще на 10 месяцев, до 31 января 2022 года.

"Новая дата должным образом учитывает сложную ситуацию в Афганистане, а также дает возможность гибкости, необходимой для того, чтобы иметь возможность реагировать в случае изменения нестабильной ситуации в области безопасности и угроз", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Количество военный будет неизменным - максимально в Афганистане может находиться 1300 немецких военных. Сейчас там находится более 1100 военных. Это второй по величине контингент в миссии НАТО в Афганистане после США.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, вывод войск НАТО из Афганистана может превратить страну в убежище для террористов.

Также РБК-Украина писало, что Новая Зеландия до мая выведет военный контингент из Афганистана.

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