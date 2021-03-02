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Германия продлит локдаун до конца марта, но часть ограничений снимут

Автор: Роман Тверденко

Правительство Германии планирует продление жесткого карантина до 28 марта. Но некоторые ограничения вскоре смягчат.

Об этом сообщает Focus Online.

Пока неизвестно, какие именно ограничения будут снимать. Смягчение произойдет 8 марта, а детали этого процесса правительство обсудит с представителями земель в среду, 3 марта.

Уточняется, что некоторые региональные лидеры призывают к смягчению ограничений. Одни утверждают, что люди устали от карантина, а другие заявляют, что нельзя откладывать смягчения на более длительный срок.

Известно, что канцлер Ангела Меркель хочет продлить локдаун до Пасхи. На праздник, который состоится 4 апреля, могут смягчить ограничения по встречам жителей различных домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в Турции 2 марта рестораны вновь открылись для посетителей, и многие дети вернулись в школы после того, как правительство объявило о смягчении карантинных ограничений.

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