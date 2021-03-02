Германия продлит локдаун до конца марта, но часть ограничений снимут

Правительство Германии планирует продление жесткого карантина до 28 марта. Но некоторые ограничения вскоре смягчат.
Об этом сообщает Focus Online.
Пока неизвестно, какие именно ограничения будут снимать. Смягчение произойдет 8 марта, а детали этого процесса правительство обсудит с представителями земель в среду, 3 марта.
Уточняется, что некоторые региональные лидеры призывают к смягчению ограничений. Одни утверждают, что люди устали от карантина, а другие заявляют, что нельзя откладывать смягчения на более длительный срок.
Известно, что канцлер Ангела Меркель хочет продлить локдаун до Пасхи. На праздник, который состоится 4 апреля, могут смягчить ограничения по встречам жителей различных домохозяйств.
Ранее сообщалось, что в Турции 2 марта рестораны вновь открылись для посетителей, и многие дети вернулись в школы после того, как правительство объявило о смягчении карантинных ограничений.