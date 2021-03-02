Германия продлит локдаун до конца марта, но часть ограничений снимут

Пока неизвестно, какие именно ограничения будут снимать. Смягчение произойдет 8 марта, а детали этого процесса правительство обсудит с представителями земель в среду, 3 марта.

Уточняется, что некоторые региональные лидеры призывают к смягчению ограничений. Одни утверждают, что люди устали от карантина, а другие заявляют, что нельзя откладывать смягчения на более длительный срок.

Известно, что канцлер Ангела Меркель хочет продлить локдаун до Пасхи. На праздник, который состоится 4 апреля, могут смягчить ограничения по встречам жителей различных домохозяйств.