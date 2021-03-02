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Німеччина продовжить локдаун до кінця березня, але частину обмежень знімуть

Автор: Роман Тверденко

Уряд Німеччини планує продовження жорсткого карантину до 28 березня. Але деякі обмеження незабаром пом'якшать.

Про це повідомляє Focus Online.

Поки невідомо, які саме обмеження будуть знімати. Пом'якшення відбудеться 8 березня, а деталі цього процесу уряд обговорить з представниками земель у середу, 3 березня.

Уточнюється, що деякі регіональні лідери закликають до пом'якшення обмежень. Одні стверджують, що люди втомилися від карантину, а інші заявляють, що не можна відкладати пом'якшення на більш тривалий термін.

Відомо, що канцлер Ангела Меркель хоче продовжити локдаун до Великодня. На свято, яке відбудеться 4 квітня, можуть пом'якшити обмеження по зустрічам жителів різних домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині 2 березня ресторани знову відкрилися для відвідувачів, і багато діти повернулися до школи після того, як уряд оголосив про пом'якшення карантинних обмежень.

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