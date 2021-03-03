UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия продлит контроль на границе до середины марта

Автор: РБК-Украина

Правительство Германия продлит контроль на границе с Чехией, Словакией, отдельными районами Австрии, из-за мутаций коронавируса. Мера будет действовать по меньшей мере до 17 марта.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, о решении властей продлить пограничный контроль объявил парламентский статс-секретарь парламента Штефан Майер во время закрытого заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.

Напомним, правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Также известно, что в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияграницаКоронавирус
Читайте также
Зеленский после прививки призвал ускорить вакцинацию: стою живой и здоровый
В Южной Корее два человека умерли после прививки COVID-вакциной AstraZeneca
Прогноз погоды