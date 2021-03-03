Германия продлит контроль на границе до середины марта

Правительство Германия продлит контроль на границе с Чехией, Словакией, отдельными районами Австрии, из-за мутаций коронавируса. Мера будет действовать по меньшей мере до 17 марта.

Сейчас в Германии действуют ограничения на въезд из Бразилии, Британии, Ирландии, Португалии, Южной Африки, Чехии и австрийской земли Тироль. Все из-за распространения мутаций коронавируса.

По данным издания, о решении властей продлить пограничный контроль объявил парламентский статс-секретарь парламента Штефан Майер во время закрытого заседания комитета Бундестага по внутренним делам.

Напомним, правительство Германии четко определило приоритетные группы, которых должны первыми вакцинировать от COVID-19. Однако из-за высокого уровня отказов от препарата AstraZeneca есть опасения, что эти дозы просто будут пылиться на складах в тот момент, как другие люди с нетерпением будут ожидать своей очереди.

Также известно, что в Германии существует опасность третьей волны пандемии коронавируса. Сейчас в стране наблюдается начало тенденции третьей волны.