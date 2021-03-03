Німеччина продовжить контроль на кордоні до середини березня

Уряд Німеччина продовжить контроль на кордоні з Чехією, Словаччиною, окремими районами Австрії, через мутацію коронавірусу. Захід буде діяти щонайменше до 17 березня.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung .

За даними видання, про рішення влади продовжити прикордонний контроль оголосив парламентський статс-секретар парламенту Штефан Майєр під час закритого засідання комітету Бундестагу з питань внутрішніх справ.

Зараз у Німеччині діють обмеження на в'їзд з Бразилії, Британії, Ірландії, Португалії, Південної Африки, Чехії та австрійської землі Тіроль. Все через розповсюдження мутацій коронавірусу.