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Німеччина продовжить контроль на кордоні до середини березня

Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччина продовжить контроль на кордоні з Чехією, Словаччиною, окремими районами Австрії, через мутацію коронавірусу. Захід буде діяти щонайменше до 17 березня.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, про рішення влади продовжити прикордонний контроль оголосив парламентський статс-секретар парламенту Штефан Майєр під час закритого засідання комітету Бундестагу з питань внутрішніх справ.

Зараз у Німеччині діють обмеження на в'їзд з Бразилії, Британії, Ірландії, Португалії, Південної Африки, Чехії та австрійської землі Тіроль. Все через розповсюдження мутацій коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Німеччини чітко визначило пріоритетні групи, яких повинні першими вакцинувати від COVID-19. Однак через високий рівень відмов від препарату AstraZeneca є побоювання, що ці дози просто будуть припадати пилом на складах в той момент, як інші люди з нетерпінням будуть чекати своєї черги.

Також відомо, що в Німеччині існує небезпека третьої хвилі пандемії коронавірусу. Зараз в країні спостерігається початок тенденції третьої хвилі.

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