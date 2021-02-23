Германия продлевает ограничения на границе, несмотря на критику ЕС

Германия еще на восемь дней продлевает ограничения на государственной границе в связи с пандемией COVID. При этом Европейская комиссия призывала Берлин отменить их.
Об этом сообщает DPA.
Сообщается, что до 3 марта продлеваются ограничения на границе с Чехией и австрийской землей Тироль. Эти два приграничных региона 14 февраля вместе со Словакией были добавлены в список стран, которые вызывают беспокойство из-за COVID.
Ограничения не распространяются на водителей грузового транспорта, хотя они должны заранее зарегистрироваться онлайн и на границе показать отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Еврокомиссия в письме послу Германии в Брюсселе Михаэлю Клауссу пожаловалась на несоразмерность и необоснованность принятых мер.
"Мы считаем, что цель, которую оправданно преследует Германия, - защита здоровья населения во время пандемии - может быть достигнута с помощью менее ограничительных мер", - говорится в письме.
Теоретически такая ситуация может привести к судебному иску против Германии, хотя это считается маловероятным во время пандемии COVID.
Напомним, до этого Польша изменила правила въезда в страну на всех границах.