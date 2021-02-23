Германия продлевает ограничения на границе, несмотря на критику ЕС

Германия еще на восемь дней продлевает ограничения на государственной границе в связи с пандемией COVID. При этом Европейская комиссия призывала Берлин отменить их.

Об этом сообщает DPA.

Сообщается, что до 3 марта продлеваются ограничения на границе с Чехией и австрийской землей Тироль. Эти два приграничных региона 14 февраля вместе со Словакией были добавлены в список стран, которые вызывают беспокойство из-за COVID. Ограничения не распространяются на водителей грузового транспорта, хотя они должны заранее зарегистрироваться онлайн и на границе показать отрицательный ПЦР-тест.