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Німеччина продовжує обмеження на кордоні попри критику ЄС

Автор: РБК-Україна

Німеччина ще на вісім днів подовжує обмеження на державному кордоні у зв'язку з пандемією COVID. При цьому Європейська комісія закликала Берлін скасувати їх.

Про це повідомляє DPA.

Повідомляється, що до 3 березня продовжуються обмеження на кордоні з Чехією та австрійською землею Тіроль. Ці два прикордонних регіони 14 лютого разом зі Словаччиною були додані в список країн, які викликають занепокоєння через COVID.

Обмеження не поширюються на водіїв вантажного транспорту, хоча вони мають заздалегідь зареєструватися онлайн і на кордоні показати негативний ПЛР-тест.

Раніше Єврокомісія в листі послу Німеччини в Брюсселі Міхаелю Клауссу поскаржилася на невідповідність і необґрунтованість прийнятих заходів.

"Ми вважаємо, що мета, яку виправдано переслідує Німеччина, - захист населення під час пандемії - може бути досягнута за допомогою менш обмежувальних заходів", - йдеться в листі.

Теоретично така ситуація може призвести до судового позову проти Німеччини, хоча це вважається малоймовірним під час пандемії COVID.

Нагадаємо, до цього Польща змінила правила в'їзду до країни на всіх кордонах.

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