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Германия призывает США не вводить санкции против "Северного потока-2", - Axios

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии призвало американский Конгресс отказаться от санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Это, якобы, может ослабить доверие страны к США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Axios.

В засекреченном документе, который посольство ФРГ в Вашингтоне направило Конгрессу, говорится о том, что Германия "полна решимости" добиться двусторонние договоренности с целью укрепления энергетической безопасности Украины и Европы. В то же время страна планирует удерживать Российскую Федерацию от злоупотребления трубопроводом.

Однако, введение санкций против "Северного потока-2", ослабит доверие к правительству США и поставит под угрозу положение о поддержке Украины.

Также в документе отмечается, какие шаги Германия предпримет на национальном уровне, если Россия будет использовать газ как оружие:

  • будет применять решительные публичные заявления;
  • будет оценивать прекращение будущих политических встреч;
  • будет рассматривать ограничения на российские проекты.

В то же время подробности ограничений на указаны.

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Соединенные Штаты АмерикиГерманияСеверный поток-2