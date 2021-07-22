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Германия призвала Украину и РФ выполнить договоренности саммита в Париже

Автор: РБК-Украина

Украина и Российская Федерация должны полностью выполнить свои обязательства, взятые на саммите лидеров "нормандской четверки" в Париже в 2019 года. Киев, в частности, должен имплементировать "формулу Штайнмайера" в свое законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Германии.

В немецком МИД отметили, что год назад были согласованы дополнительные меры по укреплению режима прекращения огня на Донбассе, но на сегодня активизировались боевые действия и растут потери, в том числе среди гражданского населения.

"Мы призываем Россию и Украину полностью выполнить выводы саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года, чтобы добиться заметных улучшений для жителей востока Украины", - говорится в заявлении.

Прежде всего, немецкая сторона призывает Россию быть более конструктивной в разрешении конфликта - открыть КПВВ на Донбассе, разминировать территорию и отвести тяжелое вооружение.

"Украина также должна выполнить свои обязательства, такие как перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - отметили в МИД Германии.

Берлин подчеркивает, что миссия ОБСЕ должна получить полный доступ ко всей территории Донбасса. И отмечает, что вместе с Францией Германия продолжит активно работать над долгосрочным урегулированием конфликта, незаменимой основой для которого остаются минские соглашения.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости реализации "формулы Штайнмайера", поскольку минские соглашения выполняются медленно.

Согласно формуле, закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в день местных выборов. На постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли по международным стандартам.

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ДонбассГерманияНормандская четверка