Німеччина закликала Україну і РФ виконати домовленості саміту в Парижі

У німецькому МЗС зазначили, що рік тому були узгоджені додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню на Донбасі, але на сьогодні активізувалися бойові дії і зростають втрати, в тому числі серед цивільного населення.

"Ми закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, щоб домогтися помітних поліпшень для жителів сходу України", - йдеться в заяві.

Перш за все, німецька сторона закликає Росію бути більш конструктивною у вирішенні конфлікту - відкрити КПВВ на Донбасі, розмінувати територію і відвести важке озброєння.

"Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як перенесення так званої "формули Штайнмаєра" до українського законодавства", - зазначили в МЗС Німеччини.

Берлін підкреслює, що місія ОБСЄ має отримати повний доступ до всієї території Донбасу. І зазначає, що разом з Францією Німеччина продовжить активно працювати над довгостроковим врегулюванням конфлікту, незамінною основою для якого залишаються мінські угоди.