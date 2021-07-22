Німеччина закликала Україну і РФ виконати домовленості саміту в Парижі

Україна і Російська Федерація мають повністю виконати свої зобов'язання, взяті на саміті лідерів "нормандської четвірки" в Парижі в 2019 року. Київ, зокрема, має імплементувати "формулу Штайнмаєра" у своє законодавство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Німеччини.
У німецькому МЗС зазначили, що рік тому були узгоджені додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню на Донбасі, але на сьогодні активізувалися бойові дії і зростають втрати, в тому числі серед цивільного населення.
"Ми закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, щоб домогтися помітних поліпшень для жителів сходу України", - йдеться в заяві.
Перш за все, німецька сторона закликає Росію бути більш конструктивною у вирішенні конфлікту - відкрити КПВВ на Донбасі, розмінувати територію і відвести важке озброєння.
"Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як перенесення так званої "формули Штайнмаєра" до українського законодавства", - зазначили в МЗС Німеччини.
Берлін підкреслює, що місія ОБСЄ має отримати повний доступ до всієї території Донбасу. І зазначає, що разом з Францією Німеччина продовжить активно працювати над довгостроковим врегулюванням конфлікту, незамінною основою для якого залишаються мінські угоди.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність реалізації "формули Штайнмаєра", оскільки мінські угоди виконуються повільно.
Згідно з формулою, закон про особливий статус Донбасу набуває чинності в день місцевих виборів. На постійній основі він діятиме, якщо спеціальне бюро ОБСЄ підтвердить, що вибори пройшли за міжнародними стандартами.