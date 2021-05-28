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Германия признала геноцид в Намибии. Обещает выплатить более миллиарда евро

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Берлин, Пятница 28 мая 2021 20:50
Германия признала геноцид в Намибии. Обещает выплатить более миллиарда евро Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия признала массовые убийства представителей племен гереро и нама в Намибии геноцидом. Берлин принес свои извинения и пообещал выплатить 1,1млрд евро в качестве финансовой поддержки жителей африканской страны.

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"Принимая во внимание историческую и моральную ответственность Германии, мы просим Намибию и потомков жертв о прощении", - сказал Маас.

По его словам, Германия выделит 1,1 млрд евро на финансовую поддержку жителей Намибии и потомков жертв. Министр подчеркнул, что эти деньги выплачиваются в знак признания "безмерных страданий", причиненных народам Намибии.

Деньги будут выплачиваться в течение 30 лет. Они пойдут на инфраструктурные проекты, здравоохранение и программы по обучению жителей африканской страны.

Это решение было принято по итогам пятилетних переговоров с властями Намибии. Африканская страна находилась под немецкой оккупацией с 1884 по 1915 год. За этот период вспыхивали восстания против захвата земель немецкими колонистами. Так, с 1904 по 1908 германская армия убила около 65 тысяч представителей племени гереро и более 10 тысяч нама.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал ответственность его страны за геноцид в Руанде 1994 года. При этом, по его словам, французская сторона не была его соучастником.

В 2006 году французские власти решили провести расследование причастности некоторых политиков к геноциду в Руанде и арестовать нескольких человек из окружения президента этой страны Поля Кагаме.

Отметим, ранее Макрон призвал президента России Владимира Путина уменьшить напряженность в отношениях с Украиной.

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