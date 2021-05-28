Німеччина визнала геноцид в Намібії. Обіцяє виплатити понад мільярд євро

Німеччина визнала масові вбивства представників племен гереро і нама в Намібії геноцид . Берлін приніс свої вибачення і пообіцяв виплатити 1,1 млрд євро в якості фінансової підтримки жителів африканської країни.

"Беручи до уваги історичну і моральну відповідальність Німеччини, ми просимо Намібію і нащадків жертв про прощення", - сказав Маас.

За його словами, Німеччина виділить 1,1 млрд євро на фінансову підтримку жителів Намібії і нащадків жертв. Міністр підкреслив, що ці гроші виплачуються в знак визнання "безмірних страждань", завданих народам Намібії.

Гроші будуть виплачуватися протягом 30 років. Вони підуть на інфраструктурні проєкти, охорону здоров'я і програми з навчання жителів африканської країни.

Це рішення було прийнято за підсумками п'ятирічних переговорів з владою Намібії. Африканська країна перебувала під німецькою окупацією з 1884 по 1915 рік. За цей період спалахували повстання проти захоплення земель німецькими колоністами. Так, з 1904 по 1908 німецька армія вбила близько 65 тисяч представників племені гереро і понад 10 тисяч нама.