ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Німеччина визнала геноцид в Намібії. Обіцяє виплатити понад мільярд євро

Новость на русском →
Берлін, П'ятниця 28 травня 2021 20:50
Німеччина визнала геноцид в Намібії. Обіцяє виплатити понад мільярд євро Фото: міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Німеччина визнала масові вбивства представників племен гереро і нама в Намібії геноцид. Берлін приніс свої вибачення і пообіцяв виплатити 1,1 млрд євро в якості фінансової підтримки жителів африканської країни.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас, передає Reuters.

"Беручи до уваги історичну і моральну відповідальність Німеччини, ми просимо Намібію і нащадків жертв про прощення", - сказав Маас.

За його словами, Німеччина виділить 1,1 млрд євро на фінансову підтримку жителів Намібії і нащадків жертв. Міністр підкреслив, що ці гроші виплачуються в знак визнання "безмірних страждань", завданих народам Намібії.

Гроші будуть виплачуватися протягом 30 років. Вони підуть на інфраструктурні проєкти, охорону здоров'я і програми з навчання жителів африканської країни.

Це рішення було прийнято за підсумками п'ятирічних переговорів з владою Намібії. Африканська країна перебувала під німецькою окупацією з 1884 по 1915 рік. За цей період спалахували повстання проти захоплення земель німецькими колоністами. Так, з 1904 по 1908 німецька армія вбила близько 65 тисяч представників племені гереро і понад 10 тисяч нама.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон визнав відповідальність його країни за геноцид в Руанді 1994 року. При цьому, за його словами, французька сторона не була його співучасником.

У 2006 році французька влада вирішила провести розслідування причетності деяких політиків до геноциду в Руанді і заарештувати кількох людей з оточення президента цієї країни Поля Кагаме.

Відзначимо, раніше Макрон закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість у відносинах з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Германия геноцид
NEWS
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна