Германия не признает российские выборы в Крыму и осудила голосование в ОРДЛО

Правительство Германии не признает выборы в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма. Берлин также осудил голосование в ОРДЛО, назвав его "нарушением международного права".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
Она отметила, что оккупация Крыма Россией является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не признана Германией. "Из этого следует то, что мы не признаем проведение выборов в Крыму", - добавила Деммер в ходе брифинга.
Представитель немецкого правительства назвала "нарушением международного права" голосование на выборах в Госдуму РФ жителями ОРДЛО.
Напомним, СБУ и прокуратура Крыма возбудили уголовные дела по факту незаконной организации и проведения на территории оккупированного полуострова выборов в Госдуму РФ.