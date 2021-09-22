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Німеччина не визнає російські вибори в Криму і засудила голосування в ОРДЛО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Німеччини не визнає вибори до Держдуми РФ на території окупованого Криму. Берлін також засудив голосування в ОРДЛО, назвавши його "порушенням міжнародного права".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника уряду Німеччини Ульріке Деммер.

Вона зазначила, що окупація Криму Росією є порушенням територіальної цілісності і суверенітету України і не визнана Німеччиною. "З цього випливає те, що ми не визнаємо проведення виборів у Криму", - додала Деммер в ході брифінгу.

Представник німецького уряду назвала "порушенням міжнародного права" голосування на виборах до Держдуми РФ жителями ОРДЛО.

Нагадаємо, СБУ і прокуратура Криму порушили кримінальні справи за фактом незаконної організації та проведення на території окупованого півострова виборів до Держдуми РФ.

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