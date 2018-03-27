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Германия приветствует договоренность о перемирии на Донбассе

НовостиПолитика    27.03.2018 - 10:05
Фото: МИД Германии (auswaertiges-amt.de)
Фото: МИД Германии (auswaertiges-amt.de)

Германия также призвала придерживаться договоренностей и вывести тяжелое вооружение

В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии приветствуюут достижение договоренностей Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Об этом указано в сообщении пресс-службы МИД Германии.

"Это важный сигнал, что конфликтующие стороны на востоке Украины согласились возобновить прекращение огня на Пасху. Договор вступит в силу в Страстную пятницу. Мы это приветствуем, потому что люди в зоне конфликта не должны терпеть большие страдания. Им срочно требуется сокращение боевых действий и устойчивое прекращение огня", - указано в заявлении.

Также в немецком внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны соблюдать соглашение и предпринять дальнейшие шаги по реализации минских соглашений.

"Сейчас важно соблюдать режим прекращения огня. Но важно также, как мы постоянно требуем, что оно, наконец, стабилизируется конкретными шагами. К ним относятся вывод тяжелого оружия, свертывание войск и разминирование", - добавили в МИД.

Напомним, в понедельник, 26 марта, Трехсторонняя контактная группа и представители ОРДЛО договорились о прекращении огня на Донбассе с 00:01 30 марта.

Контактная группа договорилась о перемирии на Донбассе с 30 марта Министр иностранных дел Германии посетит Донбасс
Теги публикации: Германия, перемирие, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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