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Німеччина вітає домовленість про перемир'я на Донбасі

НовиниПолітика    27.03.2018 - 10:05
Фото: МЗС Німеччини (auswaertiges-amt.de)
Фото: МЗС Німеччини (auswaertiges-amt.de)

Німеччина також закликала дотримуватися домовленостей і вивести важке озброєння

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Німеччини вітають досягнення домовленостей Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Про це зазначено в повідомленні прес-служби МЗС Німеччини.

"Це важливий сигнал, що конфліктуючі сторони на сході України погодилися відновити припинення вогню на Великдень. Договір набуде чинності у Страсну п'ятницю. Ми це вітаємо, тому що люди в зоні конфлікту не повинні терпіти великі страждання. Їм терміново потрібна скорочення бойових дій і стійке припинення вогню", - зазначено в заяві.

Також у німецькому зовнішньополітичному відомстві закликали всі сторони дотримуватися угоди і здійснити подальші кроки по реалізації мінських угод.

"Зараз важливо дотримуватися режиму припинення вогню. Але важливо також, ми постійно вимагаємо, що ситуація, нарешті, стабілізується конкретними кроками. До них відносяться виведення важкої зброї, згортання військ і розмінування", - додали в МЗС.

Нагадаємо, в понеділок, 26 березня, Тристороння контактна група і представники ОРДЛО домовилися про припинення вогню на Донбасі з 00:01 30 березня.

Контактна група домовилася про перемир'я на Донбасі з 30 березня Міністр закордонних справ Німеччини відвідає Донбас
Теги публікації: Германия, перемирие, Контактная група  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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