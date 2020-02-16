Германия присоединится к обсуждению "ядерной инициативы" Франции

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Накануне Макрон предложил обсудить сокращение ядерного оружия в Европе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности Берлина присоединиться к обсуждению с Францией стратегической безопасности Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, общаясь с журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Берлин готов к обсуждению так называемой "ядерной инициативы" президента Франции Эммануэля Макрона.

"Германия готова к диалогу с Францией по вопросу стратегической безопасности Европы. Мы примем приглашение к этому стратегическому диалогу", - заявил Маас.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о сокращении ядерного арсенала страны до 300 боеголовок. Макрон заявил, что будет инициировать международный диалог для сокращения ядерного вооружения и призвал страны присоединиться к обсуждению.

Также РБК-Украина писало, что США и Российская Федерация вскоре начнут диалог по вопросам контроля над вооружениями. Советника президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что этот диалог важен не только для Америки и России, но и для всего мира.